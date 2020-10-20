Переболевшая коронавирусом Мелания Трамп отменила публичное выступление из-за кашля
20 октября 2020, 22:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп, которая недавно переболела коронавирусом нового типа, отменила запланированное ранее публичное выступление в Пенсильвании из-за кашля.
Руководитель аппарата первой леди Стефани Гришэм заявила, что Мелания Трамп чувствует себя все лучше, однако у женщины сохраняется кашель, поэтому на всякий случай она решила не совершать сегодня никаких поездок.
Напомним, в начале октября президент США Дональд Трамп и его супруга перенесли коронавирус нового типа. Американский лидер провел в клинике три дня, а первая леди лечилась в домашних условиях. К настоящему моменту политик уже вернулся к исполнению своих обязанностей и участию в предвыборных мероприятиях.
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