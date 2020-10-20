Глава Пентагона призвал союзников США агрессивно конкурировать с Россией и Китаем

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20 октября 2020, 21:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пентагон, pixabay.com

Глава Пентагона Марк Эспер во вторник, 20 октября, заявил, что Соединенные Штаты Америки и союзники должны агрессивно конкурировать с Россией во всех частях мира и "готовиться к худшему".

В рамках выступления в Атлантическом совете Эспер заявил, что все видят, "как Россия и Китай действуют" в настоящий момент в Америках, на Ближнем Востоке, в Африке и Антарктике. Глава Пентагона подчеркнул, что Вашингтон должен конкурировать с Москвой и Пекином и делать это агрессивно.

По словам Марка Эспера, никто не ожидал, что после развала Советского Союза другим странам вновь придется иметь дело с возрождающейся Россией.