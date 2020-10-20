Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Сенатор Цеков оценил требование США прекратить призывные кампании в Крыму

, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Цеков оценил требование США прекратить призывные кампании в Крыму
Совет Федерации, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил заявление Госдепа США, потребовавшего от России прекратить призывные кампании в Крыму и "милитаризацию полуострова".

Ранее официальный представитель Государственного департамента Морган Ортагус заявила, что оккупация Россией и милитаризация "украинского полуострова Крым" угрожают общей безопасности.

Сергей Цеков в беседе с RT во вторник, 20 октября, заявил, что полуостров стал частью РФ в соответствии с законом. "Всегда надо помнить, что это не Россия нас присоединила, это мы попросили вернуться в Россию", – подчеркнул член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым.

Сенатор добавил, что ключевой целью модернизации вооруженных сил на территории полуострова является обеспечение его защитного потенциала.

ЕТ

В мире

Армия Карабаха начала уничтожать в небе над республикой турецкие дроны Bayraktar TB2

Армия Карабаха начала уничтожать в небе над республикой турецкие дроны Bayraktar TB2

Армия Нагорного Карабаха начала уничтожать состоящие на вооружении Азербайджана турецкие беспилотные летальные аппараты Bayraktar TB2. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью