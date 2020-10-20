Сенатор Цеков оценил требование США прекратить призывные кампании в Крыму
20 октября 2020, 19:31[ «Аргументы Недели» ]
Член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил заявление Госдепа США, потребовавшего от России прекратить призывные кампании в Крыму и "милитаризацию полуострова".
Ранее официальный представитель Государственного департамента Морган Ортагус заявила, что оккупация Россией и милитаризация "украинского полуострова Крым" угрожают общей безопасности.
Сергей Цеков в беседе с RT во вторник, 20 октября, заявил, что полуостров стал частью РФ в соответствии с законом. "Всегда надо помнить, что это не Россия нас присоединила, это мы попросили вернуться в Россию", – подчеркнул член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым.
Сенатор добавил, что ключевой целью модернизации вооруженных сил на территории полуострова является обеспечение его защитного потенциала.
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