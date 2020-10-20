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Азербайджан заявил об уничтожении двух беспилотников армянских ВС

, 20:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Азербайджан заявил об уничтожении двух беспилотников армянских ВС
конфликт в Нагорном Карабахе, Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com

Вечером во вторник, 20 октября, в Министерстве обороны Азербайджана заявили об уничтожении подразделениями ПВО страны двух беспилотников, которые якобы принадлежали армянским вооруженным силам.

В оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что первый беспилотный летательный аппарат ВС Армении был уничтожен в направлении города Гянджи, а второй беспилотник был сбит над селом Тапгарагоюнлу, которое расположено в Геранбойском районе.

Напомним, ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. С этого дня там ведутся бои.

ЕТ

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