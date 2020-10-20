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Армянские войска устроили азербайджанцам котел в районе Худаферинского водохранилища

, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

Армянские войска устроили азербайджанцам котел в районе Худаферинского водохранилища
Фото: соцсети

По информации армянской стороны, несколько подразделений ВС Азербайджана оказались под перекрестным огнем армянских стрелков и артиллеристов, и понесли чувствительные потери в живой силе. Это произошло недалеко от Зангелана. Информация о данном событии была размещена в соцсети «Фейсбук».

Российский военный корреспондент Юрий Котенок утверждает, что при Зангилане военные Карабаха применили донбасскую тактику. Журналист божится, что так был устроен «котел для нескольких подразделений ВС Азербайджана». Он заявляет: «(что видел – «АН») губительный огонь карабахской арты, убитые и раненые азербайджанские военные, брошенные тела солдат и вооружение, сожженные остовы техники». Из его слов стало известно, что «противник откатился в районе Худаферинского водохранилища, (это был – «АН») типичный котел по донбасскому сценарию и провал бакинского блицкрига № 2».

Александр Коц также сообщает, что «армянская сторона на южном направлении мощно контратаковала, отбросив противника с ранее занятых позиций, в том числе в районе Худаферинского водохранилища». «Артиллерия работала так, что земля под ногами ходуном ходила", - пишет военкор.

ША

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