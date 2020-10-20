При росте заболеваемости коронавирусом пассажиропоток между Россией и Белоруссией могут сократить

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20 октября 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

рельсы, pixabay.com

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что пассажиропоток между Россией и Белоруссией может быть сокращен в случае резкого роста количества заразившихся коронавирусом нового типа.

В рамках пресс-конференции по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров объединения во вторник, 20 октября, Григорий Рапота отметил, что если будет резкое возрастание числа заболевших, то пассажиропотоки между странами могут быть сокращены.

Он также отметил, что ситуация с распространением COVID-19 является в настоящий момент очень серьезной и никто этого не скрывает.