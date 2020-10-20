Журналист Юрий Котенок: Турция во главе с Эрдоганом ведет против России сетецентрическую войну
20 октября 2020, 17:30[ «Аргументы Недели» ]
Турция во главе с президентом Реджепом Эрдоганом ведет против Российской Федерации сетецентрическую войну. Соответствующую точку зрения высказал военный корреспондент Юрий Котенок.
Журналист отметил в своем Telegram-канале, что Анкара «создает линии напряжения везде, где происходит соприкосновение с Москвой». В качестве таких участков Котенок назвал сирийский Идлиб, Нагорный Карабах, Ливию и Украину.
По словам военкора, Киев и турецкая сторона договорились об обострении в зоне вооруженного противостояния в Донбассе. Ухудшения военной обстановки на востоке Украины можно ожидать в течение двух-трех недель, написал автор публикации.
Ранее во вторник сообщалось, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев выступил с заявлением, согласно которому Баку практически уничтожил армянскую армию в конфликте вокруг Карабаха.
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