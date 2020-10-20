Греция укрепит границу с Турцией из-за беженцев

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20 октября 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

мигранты на фото Globallookpress.com/ Mohssen Assanimoghaddam

Увеличившийся поток беженцев вынудил греческие власти укрепить границу с Турцией. Об этом сообщила the Guardian.

Греческие пограничники уже начали расширять пограничную стену вдоль границы с Турцией. Это необходимо, чтобы сдержать поток мигрантов, которые прорываются в ЕС.

«В общей сложности 26 километров стены будут добавлены к существующему забору вдоль реки Эврос, которая образует большую часть греко-турецкой границы», — заявил в понедельник представитель правительства Стелиос Петсас.

Это расширение уже оценено в 63 миллиона евро. В ходе работ будет воздвигнута стена высотой в 5 метров. Кроме того, пограничники отремонтируют уже существующие стены.

Проблема беженцев у Греции появилась несколько месяцев назад. Власти Турции перестали сдерживать сирийских мигрантов. Они прорвались через границу и проникли в Грецию, откуда направились вглубь Европы.