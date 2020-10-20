Греция укрепит границу с Турцией из-за беженцев

Увеличившийся поток беженцев вынудил греческие власти укрепить границу с Турцией. Об этом сообщила the Guardian.
Греческие пограничники уже начали расширять пограничную стену вдоль границы с Турцией. Это необходимо, чтобы сдержать поток мигрантов, которые прорываются в ЕС.
«В общей сложности 26 километров стены будут добавлены к существующему забору вдоль реки Эврос, которая образует большую часть греко-турецкой границы», — заявил в понедельник представитель правительства Стелиос Петсас.
Это расширение уже оценено в 63 миллиона евро. В ходе работ будет воздвигнута стена высотой в 5 метров. Кроме того, пограничники отремонтируют уже существующие стены.
Проблема беженцев у Греции появилась несколько месяцев назад. Власти Турции перестали сдерживать сирийских мигрантов. Они прорвались через границу и проникли в Грецию, откуда направились вглубь Европы.
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