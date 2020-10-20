Сенатор Косачёв пояснил, когда Россия сможет вмешаться в карабахский конфликт

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20 октября 2020, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]

Константн Косачёв, фото: council.gov.ru

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв пояснил, когда Россия сможет вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе.

По словам сенатора, власти Армении должны официально уведомить власти РФ о том, что на территории Нагорного Карабаха воюют сирийские боевики, и в этом случае Россия может объявить о начале контртеррористической операции в этом регионе Закавказья.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении, ранее заявлял, что со стороны Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе участвуют сирийские боевики, и в связи с этом у России есть легитимное право провести военную операцию в регионе.

Косачёв заявил о необходимости "оценить достоверность этой информации, опасность и риски, которые в связи с этим возникают". "Естественно, Ереван должен направить нам официальное обращение, а не просто умозаключение, что у России есть основания", — цитирует политика РИА Новости.

Косачёв подчеркнул, что сейчас преждевременно делать прогнозы.

Правительство Никола Пашиняна пытается вовлечь в двусторонний конфликт как можно больше стран, выводя его из регионального на мировой уровень.