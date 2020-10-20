Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Сенатор Косачёв пояснил, когда Россия сможет вмешаться в карабахский конфликт

, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Косачёв пояснил, когда Россия сможет вмешаться в карабахский конфликт
Константн Косачёв, фото: council.gov.ru

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв пояснил, когда Россия сможет вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе.

По словам сенатора, власти Армении должны официально уведомить власти РФ о том, что на территории Нагорного Карабаха воюют сирийские боевики, и в этом случае Россия может объявить о начале контртеррористической операции в этом регионе Закавказья.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении, ранее заявлял, что со стороны Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе участвуют сирийские боевики, и в связи с этом у России есть легитимное право провести военную операцию в регионе.

Косачёв заявил о необходимости "оценить достоверность этой информации, опасность и риски, которые в связи с этим возникают". "Естественно, Ереван должен направить нам официальное обращение, а не просто умозаключение, что у России есть основания", — цитирует политика РИА Новости.

Косачёв подчеркнул, что сейчас преждевременно делать прогнозы.

Правительство Никола Пашиняна пытается вовлечь в двусторонний конфликт как можно больше стран, выводя его из регионального на мировой уровень.

ИЧ

В мире

Армия Карабаха начала уничтожать в небе над республикой турецкие дроны Bayraktar TB2

Армия Карабаха начала уничтожать в небе над республикой турецкие дроны Bayraktar TB2

Армия Нагорного Карабаха начала уничтожать состоящие на вооружении Азербайджана турецкие беспилотные летальные аппараты Bayraktar TB2. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью