Армения привлекла на свою сторону немецких националистов и праворадикалов

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19 октября 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе имеет нехорошую тенденцию расползаться, вовлекая в себя все новых участников. К счастью, участие это, в основном, информационное и пропагандистское.

Но такое расширение состава противоборствующих сторон угрожает рано или поздно вовлечением кого-то из них или хотя бы их представителей в активную фазу конфликта. И если со стороны Азербайджана поддержку оказывает только Турция, то вот Ереван проявляет невероятную активность, пытаясь заручиться поддержкой всех, до кого сможет дотянуться. И каждый раз, когда кто-либо из иностранных представителей скажет хоть пару слов в поддержку Армении, это выдается за сокрушительную победу на дипломатическом фронте. Таким образом, правительство Никола Пашиняна пытается вовлечь в двусторонний конфликт как можно больше стран, выводя его из регионального на мировой уровень. Правда, большей частью эти дипломатические победы при ближайшем рассмотрении оказываются весьма сомнительного качества.

Так, по информации сайта NEWS.ru, 18 октября самопровозглашённую Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) посетила группа немецких депутатов. В ходе визита депутаты громко заявили о поддержке НКР и даже пообещали ввести санкции против Турции, хотя физическое участие Анкары в конфликте так никто и не доказал, а заявления поддержки Азербайджана со стороны официальных турецких кругов - это нормальная дипломатическая практика. Армянские СМИ тут же вострубили, что Берлин встал на сторону Еревана и теперь туркам перекроют кислород. Но такие заявления на самом деле не соответствуют действительности и являются классическим случаем выдачи желаемого за реальное.

Чтобы понять, что это так, надо просто обратить внимание на статус делегации и на ее состав. Визит этой делегации не является официальным. Эти депутаты не имеют никакого права не только вводить какие-то санкции, но и вообще что-то говорить от имени Германии или Бундестага. Все депутаты, посетившие НКР, представляют партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). А партия эта в Бундестаге является оппозиционной и имеет чуть больше 10 процентов мест.

Некоторые СМИ и сами представители партии АдГ пытаются представить её как правоцентристскую за счёт антииммигрантской риторики, однако реально она является право-радикальной, проповедует исламофобию, национал-консерватизм, антифеминизм и прочие радикальные принципы. После участия в беспорядках в Хемнице спецслужбы установили наблюдение за региональными отделениями АдГ.

Но, видимо, правительству Пашиняна нужна любая поддержка, пусть даже со стороны таких полумаргинальных сил. Члены АдГ в НКР приезжают не впервые: в июне прошлого года Ереван также посетила делегация этой партии. В её составе так же, как и сейчас. был Штефан Койтер. Этот господин прославился рассылкой нацистских материалов и уже подвергался судебному иску за оскорбления на почве ксенофобии. Как говорится - скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты сам. Правительство Пашиняна так страстно ищет друзей на стороне, что совершенно неразборчиво в связях. Изо всех сил пытаясь привлечь Россию на свою сторону, они не стесняются одновременно заигрывать с АдГ, один из лидеров которой, Александер Гауланд, в своё время активно выступал против установления по всей Германии 8 мая праздничным Днём освобождения, называя дату «противоречивой».

Впрочем, близкие контакты с немецкими националистами для официального Еревана процесс естественный, поскольку кабинет Пашиняна активно подогревает националистические настроения в самой республике. Например, в современной Армении активно раскручивается и прославляется фигура Гарегина Тер-Арутюняна, более известно под именем Гарегин Нжде (Скиталец). Он знаменит как основоположник цехакронизма, армянской националистической идеологии. Во время второй мировой войны Гарегин Нжде активно сотрудничал с Третьим Рейхом, лелея планы использовать Германию для нападения на Турцию. В Армении его считают одним из основателей современной государственности. При том, что идеи Нжде пропитаны духом крайнего национализма и, по мнению российского этнолога Виктора Шнирельмана, «зоологическим антисемитизмом». В современной Армении настоящий культ идей Нжде. Никол Пашинян почитает его и ставит Нжде в один ряд с министром иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым.

Впрочем, у премьера Армении хватает и собственных «скелетов в шкафу». Полтора года назад, в преддверии годовщины Победы - того дня, к которому «неоднозначно» относятся немецкие товарищи Пашиняна, Никол написал пост о своем дедушке. Он заявил, что его дед Николай служил в Красной армии и погиб в боях с фашистами. Дотошные журналисты проверили эту информацию в обобщённом банке данных Минобороны РФ «Мемориал», в котором аккумулируется информация об участниках Великой Отечественной войны, скончавшихся от ран в лазаретах, пропавших без вести или в плену. И никаких следов Николая Пашиняна в рядах Красной армии они не нашли. Зато обнаружился некий Николай Пашинян, который «сотрудничал с врагом». Выяснить, дед ли это армянского премьер-министра и почему тот так нелепо подставился, попытавшись исказить правду о своем предке, не удалось, потому что Пашинян так и не удостоил публику внятным комментарием по этому поводу, что лишь подхлестнуло его критиков, считающих политика вполне лояльным к неонацистским настроениям.

Ереван развил невиданную бурную деятельность на международном фронте, пытаясь втянуть в конфликт другие страны. Но, кажется, компетентность армянских дипломатов оставляет желать лучшего. Втянуть Москву пока не удалось. И неудивительно. Придя к власти на волне антироссийских выступлений и будучи «птенцом гнезда Сороса», давнего и истового врага России, взывать к братским чувствам русских даже как-то оскорбительно. А сейчас армянские дипломаты привечают у себя немецких националистов, находящихся в резкой оппозиции правящей партии. Будут ли он удивлены, когда узнают о реакции Ангелы Меркель на посулы поддержки со стороны Берлина от лица оппозиционной партии, имеющей в Бундестаге едва десять процентов голосов?

Да, на Западе многие официальные лица, включая президента Франции Эммануэля Макрона, на словах осуждают военные действия Баку и призывают немедленно их прекратить. Вот только на деле все они, без исключения, не признают НКР, зато признают оккупацию непризнанной республикой части Азербайджана. А дела в наше время значат куда больше, чем слова.