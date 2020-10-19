Эксперт Ван Керкхове напомнила правила соблюдения карантина из-за COVID-19

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19 октября 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

женщина у окна, pixabay.com

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в понедельник рассказала, как правильно соблюдать двухнедельный карантин в связи с коронавирусом нового типа.

Эксперт отметила, что вторая волна COVID-19 действительно возможна, но к ней можно подготовиться. По словам Ван Керкхове, в настоящий момент важно изолировать зараженных и тех, с кем они контактировали.

Сотрудник ВОЗ отметила, что карантин на дому в течение 14 дней означает, что человек не только не ходит на работу, но также не посещает магазины, не общается с друзьями и не приглашает гостей. Мария Ван Керкхове также призвала поддерживать людей, находящихся в изоляции.