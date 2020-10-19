В Китае нашли вирус на упаковке с замороженными продуктами

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19 октября 2020, 18:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Covid-19 способен выживать при минусовой температуре. Живой коронавирус был обнаружен в упаковке с замороженными продуктами. Об этом заявили китайские органы здравоохранения.



Следы живого covid-19 были обнаружены на упаковке замороженной трески. Находку выявили в городе Циндао. Это стало первым случаем обнаружения живого коронавируса на охлажденном товаре и доказывает способность вируса выживать при низких температурах.

«Было подтверждено, что контакт с внешней упаковкой, загрязненной новым коронавирусом, может вызвать инфекцию», — заявила пресс-служба китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Откуда прибыла партия инфицированных замороженных продуктов не сообщается.

Некоторые эксперты уже усомнились в заявлениях китайских медиков. Американские специалисты говорят, что нет доказательств, что «обращение с пищевыми продуктами или потребление пищи, может привести к заболеванию коронавирусом».