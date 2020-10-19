Граница США и Канады будет на замке как минимум еще один месяц
19 октября 2020, 20:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Власти Канады и США договорились на фоне пандемии нового коронавируса не открывать границу до 21 ноября.
По словам министра общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Канады Уильяма Блэра, речь идет о запрете на необязательные поездки в США. Он пояснил, что это необходимо для безопасности жителей двух стран на фоне продолжающейся пандемии.
Также сообщается, что канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта для всех необязательных передвижений граждан двух стран, то есть, в большей степени, для туристов.
Ранее сообщалось, что Дональда Трампа назвали covid-диссидентом.
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