Дональда Трампа назвали covid-диссидентом

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19 октября 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Washington Post

Дональд Трамп на фото globallookpress.com/ Jerry Glaser/ Cbp Photos

«Логово инакомыслия Трампа», — так назван Белый дом в обзорной публикации Washington Post. Самого Трампа обвинили в covid-диссидентстве.

Советы и рекомендации новых советников президента США, который занимаются коронавирусом, оказались противоречивыми и «опустошительными». В целевой группе начались большие разногласия. Они обострились после смены главного эксперта по covid.

«Координатор по борьбе с коронавирусом Белого дома Дебора Биркс недавно столкнулась с вице-президентом Пенсом», — делятся инсайдерской информацией сотрудники Белого дома: «Влияние Биркс значительно ухудшилось после появления Атласа. Они борются друг с другом».

Ранее главным экспертом Дональда Трампа по коронавирусу был Энтони Фаучи. Но после конфликта с президентом США тот был удален из Белого Дома.

Нынешнюю группу советников называют непрофессиональной. На страницах Washington Post опубликован большой обзор, в котором администрацию президента США назвали «логовом инакомыслия Трампа». Сам американский лидер назван covid-диссидентом.