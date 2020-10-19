Bloomberg: Трамп до недавнего времени не был уверен в своих шансах на победу на выборах
19 октября 2020, 19:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: Bloomberg
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 19 октября, признался, что до недавнего времени не был уверен в том, что сможет победить на выборах, которые пройдут в стране 3 ноября.
Американский лидер сообщил об этом ранее сегодня в рамках телефонной конференции, в которой участвовали представители его предвыборного штаба.
"Мы собираемся победить", – заявил Дональд Трамп и добавил, что не сказал бы этого еще две-три недели назад.
Напомним, ранее источники заявили, что руководители избирательного штаба действующего президента США готовятся к тому, что его попытка переизбрания не увенчается успехом.
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