Bloomberg: Трамп до недавнего времени не был уверен в своих шансах на победу на выборах

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19 октября 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg

президент США Дональд Трамп, Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 19 октября, признался, что до недавнего времени не был уверен в том, что сможет победить на выборах, которые пройдут в стране 3 ноября.

Американский лидер сообщил об этом ранее сегодня в рамках телефонной конференции, в которой участвовали представители его предвыборного штаба.

"Мы собираемся победить", – заявил Дональд Трамп и добавил, что не сказал бы этого еще две-три недели назад.

Напомним, ранее источники заявили, что руководители избирательного штаба действующего президента США готовятся к тому, что его попытка переизбрания не увенчается успехом.