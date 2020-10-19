Убийца учителя во Франции предлагал школьникам деньги за информацию о своей жертве

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19 октября 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BFMTV

участник акции в Париже, Jeremias Gonzalez/Keystone Press Agency

Журналисты, ссылаясь на собственные источники, сообщили в понедельник, 19 октября, что убийца школьного учителя во Франции предлагал его ученикам деньги за помощь в вычислении своей будущей жертвы.

В рамках следственных действий находящийся под стражей несовершеннолетний учащийся школы, в которой преподавал убитый, признался, что согласился помочь преступнику вычислить его будущую жертву за деньги. Согласно некоторой информации, эти данные он "продал" злоумышленнику за 300 евро.

Напомним, 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин, который расположен в столичном регионе Иль-де-Франс, было совершено жестокое убийство 47-летнего учителя рядом со зданием школы, где тот преподавал историю. Нападавший впоследствии был ликвидирован полицией. Утверждается, что педагог в рамках уроков демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.