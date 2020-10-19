Во Франции в ответ на убийство учителя планируют издать книгу карикатур для лицеев
19 октября 2020, 17:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Руководители тринадцати французских регионов предложили издать книгу политических и религиозных карикатур с целью их распространения в лицеях в ответ на жестокое убийство учителя под Парижем.
Председатель ассоциации глав французских регионов Рено Мюзелье уточнил, что ранее была выдвинута идея подготовить публикацию издания, в котором будут собраны все наиболее значимые религиозные и политические карикатуры, появлявшиеся в региональной и национальной прессе. Он заметил, что министерство образования Франции поддержало вышеуказанную инициативу, вследствие чего выпущенная книга будет доступна в стране каждому лицеисту.
Напомним, вечером в минувшую пятницу злоумышленник обезглавил у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа преподавателя истории Самюэля Пати. Известно, что педагог демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего ликвидировала полиция.
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