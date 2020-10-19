Алиев: Азербайджан приостановит боевые действия, если Армения будет конструктивна на переговорах
19 октября 2020, 17:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 19 октября, заявил в беседе с журналистами, что его страна остается привержена мирному решению конфликта, вспыхнувшего ранее в Нагорном Карабахе.
Алиев заявил, что Армения грубо нарушила режим перемирия, договоренность о котором была достигнута ранее. По словам азербайджанского лидера, таким образом Ереван проявил неуважение к обязательствам, взятым на себя после длительных переговоров в Москве.
По словам Ильхама Алиева, Азербайджан готов "хоть завтра" приостановить боевые действия, но лишь в том случае, если армянская сторона будет конструктивно вести себя на переговорном треке.
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