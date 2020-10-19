Пашинян заявил, что готов приехать в Москву для встречи с Алиевым
19 октября 2020, 17:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник заявил, что готов приехать в Москву для встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и провести переговоры по конфликту в Нагорном Карабахе.
Пашинян в рамках беседы с журналистами заметил, что нагорно-карабахский конфликт, согласно позиции Армении, должен быть решен исключительно мирным путем, однако Азербайджан с этой точкой зрения не согласен. Армянский премьер уточнил, что готов приложить все усилия, чтобы достичь нужного результата, в частности, приехать в Москву, встретиться в азербайджанским лидером и поговорить с ним.
Никол Пашинян добавил, что решение конфликта в Карабахе должно опираться на компромисс, а если такой готовности с другой стороны нет, то Армения намерена до конца бороться за права своего народа и свои соотечественников в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха).
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