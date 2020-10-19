Армяне отбили внезапную атаку противника на юге Карабаха

Аргументы Недели → Армия 13+

19 октября 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Позиция войска обороны НКР была внезапно атакована незначительным числом бронетехники азербайджанцев. Армянская сторона настаивает, что противник пытался прорвать оборону, но этот эпизод скорее похож на разведку боем. Информация о случившемся была опубликована на странице в «Фейсбук» представителя Минобороны Армении Шушан Степанян.

18 октября семь основных танков (среди который был один Т-90, остальные судя по всему: Т-72) и пять бронетранспортеров атаковали опорный пункт армян на южном участке карабахского фронта (точное место не указано). В информации не говорится ни слова о предварительной артиллерийской подготовке этой атаки, возможно делалась ставка на внезапность. Но стоит обратить внимание на ничтожность привлеченных к данному действию сил. Семь танков – примерно половина танковой роты. Пять БТР –половина мотопехотной роты. Возможно, это была рейдовая группа, которой ставилась задача прорваться в тыл противника и слегка там пошалить. Можно сделать также предположение, что таким образом проводилась разведка боем, чтобы нащупать слабые места в обороне противника и уточнить расположение его огневых средств. На классическую атаку данная акция не похожа.

Кстати, несмотря на применение обороняющейся стороной противотанковых средств – нет сообщений, что хотя бы одна единица азербайджанской бронетехники была подбита. Отсюда возникает еще одно предположение. Возможно, азербайджанцами были проведены испытания каких-то новый для них систем активной защиты танков и бронетранспортёров.

Такие выводы напрашиваются при анализе скоротечного боя с участием бронетехники. Напоминаем, что азербайджанская сторона даже не достигла передовых позиций армян и повернула назад, а защитники Арцаха при этом умудрились не подбить ни одной машины, бой прошел без потерь – как на двусторонних маневрах.