В Португалии зафиксировано более 100 тысяч случаев заражения COVID-19 с начала пандемии
19 октября 2020, 17:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В понедельник, 19 октября, стало известно, что в Португалии зафиксировано более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа с начала пандемии. Об этом сообщили в Минздраве страны.
Согласно последней информации, за минувшие сутки на территории Португалии выявили 1 949 зараженных, подтверждено 17 летальных исходов. Общее число заболевших COVID-19 в стране составляет 101 860, жертвами коронавирусной инфекции стали 2 198 человек.
Активными в настоящий момент остаются 39 696 случаев заражения, выздоровели почти 60 тысяч пациентов.
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