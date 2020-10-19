В Португалии зафиксировано более 100 тысяч случаев заражения COVID-19 с начала пандемии

Аргументы Недели → В мире 13+

19 октября 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лиссабон, pixabay.com

В понедельник, 19 октября, стало известно, что в Португалии зафиксировано более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа с начала пандемии. Об этом сообщили в Минздраве страны.

Согласно последней информации, за минувшие сутки на территории Португалии выявили 1 949 зараженных, подтверждено 17 летальных исходов. Общее число заболевших COVID-19 в стране составляет 101 860, жертвами коронавирусной инфекции стали 2 198 человек.

Активными в настоящий момент остаются 39 696 случаев заражения, выздоровели почти 60 тысяч пациентов.