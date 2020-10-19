Avia.pro: армия Азербайджана может отвоевать весь Карабах в течение ближайших недель

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19 октября 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Военные учения, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Азербайджанские Вооруженные силы в течение ближайших недель могут взять под свой контроль всю территорию Нагорного Карабаха. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.

В заметке, появившейся накануне на сайте Avia.pro, говорится, что Баку смог отвоевать порядка 15% земель Карабаха. Ресурс ссылается на сведения, предоставленные Азербайджаном и независимыми источниками.

Отмечается, что в скором будущем Баку может пойти в масштабное наступление, которое позволит увеличить в два раза площадь контролируемой территории. В течение ближайших недель армия закавказской республики, вероятно, займет весь Нагорный Карабах, предсказывается в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что в американском Конгрессе представили резолюцию об исключении Турции из НАТО из-за конфликта в Карабахе.