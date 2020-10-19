Конгрессмен США Габбард представила резолюцию об исключении Турции из НАТО из-за войны в Карабахе
19 октября 2020, 11:28[ «Аргументы Недели» ]
Тулси Габбард, член Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов, представила резолюцию об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за военного конфликта на территории Нагорного Карабаха. Соответствующую информацию распространил Армянский национальный комитет Америки.
В документе говорится, что Анкара оказывает прямую помощь азербайджанской стороне, чьи Вооруженные силы ведут наступление в Карабахе. Также отмечается, что Анкара привлекает к боевым действиям боевиков террористических организаций.
В настоящий момент нет сведений о том, когда в Конгрессе рассмотрят данную резолюцию.
Ранее сегодня сообщалось, что в интернете высказали версию, согласно которой Турция могла помочь Баку в уничтожении российской системы С-300, состоявшей на вооружении армянской армии.
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