TГ-канал «Военный обозреватель»: Турция могла помочь Баку в уничтожении российского С-300 армии Армении

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19 октября 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

Зенитно-ракетный комплекс С-300, MOD Russia / globallookpress.com

Турция могла помочь Азербайджану в уничтожении комплекса С-300, поставленного Армении Российской Федерацией. Такое предположение высказано в публикации, размещенной в интернете.

На прошлой неделе Баку распространил видео, доказывающий ликвидацию С-300, состоявшего на вооружении армянских ПВО. Как пишет Telegram-канал «Военный обозреватель», сведения о слабых местах российских систем азербайджанской стороне могла передать Анкара. Отмечается, что турки занимаются сбором соответствующей информации в Сирии – С-300 дислоцированы на территории Арабской республики.

Ранее в понедельник сообщалось, что в сеть выложили видео, где запечатлено бегство бойцов спецназа Армении под натиском армии Азербайджана.