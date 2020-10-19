TГ-канал «Военный обозреватель»: Турция могла помочь Баку в уничтожении российского С-300 армии Армении
19 октября 2020, 09:29[ «Аргументы Недели» ]
Турция могла помочь Азербайджану в уничтожении комплекса С-300, поставленного Армении Российской Федерацией. Такое предположение высказано в публикации, размещенной в интернете.
На прошлой неделе Баку распространил видео, доказывающий ликвидацию С-300, состоявшего на вооружении армянских ПВО. Как пишет Telegram-канал «Военный обозреватель», сведения о слабых местах российских систем азербайджанской стороне могла передать Анкара. Отмечается, что турки занимаются сбором соответствующей информации в Сирии – С-300 дислоцированы на территории Арабской республики.
Ранее в понедельник сообщалось, что в сеть выложили видео, где запечатлено бегство бойцов спецназа Армении под натиском армии Азербайджана.
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