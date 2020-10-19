Баку опубликовал видео бегства армянских спецназовцев под натиском армии Азербайджана

Аргументы Недели → В мире 13+

19 октября 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Баку распространил видеозапись, на котором запечатлено бегство бойцов спецназа Армении под натиском военных Азербайджана. Соответствующий ролик появился некоторое время назад на YouTube-канале Минобороны закавказской республики.

В описании к выложенным кадрам говорится, что противник бросил спецназовцев в окопы «в качестве последних сил». Когда и где было сделано видео, не уточняется.

Азербайджан ведет боевые действия в Нагорном Карабахе с целью вернуть контроль над данной территорией. Военную помощь Степанакерту оказывает Армения.

Ранее сообщалось, что, согласно опубликованной в интернете информации, Украина тайно отправила для Баку непригодные ракеты.