Источники узнали о начале раскола элит в Армении на фоне конфликта в Нагорном Карабахе

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19 октября 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Никол Пашинян, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

В Армении в период обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе наметился серьезный раскол элит и общества. Эксперты-политологи, комментируя обращение к нации премьер-министра Армении Никола Пашиняна 14 октября, обратили внимание, что политик попытался сгладить недовольство из-за понесенных жертв и отступления по северному и южному направлениям, заявив о необходимости национального единства.

Источники URA.RU в политсреде отметили, что в разгар боевых действий Пашинян отправил в отставку главу Службы национальной безопасности Армении Аргишти Карамяна, которого привел сам же на этот пост четыре месяца назад. Тогда назначение Карамяна вызвало вопросы у оппозиции из-за слишком стремительного карьерного роста чиновника, считающегося ставленником Фонда Сороса.

По оценке экспертов, в окружении Пашиняна достаточно прозападных фигур: глава Совета нацбезопасности Армен Григорян, начальник Государственной контрольной службы Давид Санасарян.

По данным источников, в Ереване активно идет процесс формирования ориентированной на Москву коалиции, идет рост пророссийских настроений, вокруг которых объединяются различные фигуры оппозиции или бывшей правящей элиты, такие как экс-президент Армении Роберт Кочарян, фактически свергнутый в результате "бархатной революции" 2018 года Серж Саргсян.

Недавно Баку распространил видеозапись, на котором запечатлено бегство бойцов спецназа Армении под натиском военных Азербайджана.