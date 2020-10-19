В Швеции вводят новые правила борьбы с коронавирусом COVID-19

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19 октября 2020, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]

Королевский дворец, Стокгольм, Швеция, фото: pixabay.com

Власти Швеции с понедельника, 19 октября, вводят новые правила борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Во время первой волны пандемии коронавируса Швеция отказалась вводить ограничительные меры и карантин, как это сделали остальные государства Евросоюза, и по показателю смертности нового вируса весной страна была на первом месте в мире, - сообщает kp.ru.

В то же время по итогам второго квартала 2020 года падение ВВП Швеции составило всего 7%, что примерно на две трети меньше, чем могло быть, если бы страна ввела жесткие карантинные меры.

Но надежды шведских властей на «коллективный иммунитет» не оправдались. С начала осени в стране начался рост числа заболевших ковидом.

Поэтому в отдельных регионах, где зафиксирован рост числа заболевших, будут вводиться локальные карантинные меры. Местных жителей призовут избегать места скопления людей, попросят носить защитные маски. В Швеции могут быть введены ограничения на пользование общественным транспортом, - пишет газета The Daily Mail.

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