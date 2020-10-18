Армения спросила НАТО, было ли разрешение на использование вооружений в Нагорном Карабахе
18 октября 2020, 22:50[ «Аргументы Недели» ]
Армения на уровне Минобороны и МИД запросила НАТО о том, давало ли руководство альянса согласие на использование своих вооружений в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил сегодня армянский лидер Армен Саркисян.
Он пояснил, что вопрос не только об F-16. ПО словам Саркисяна, главный турецкий дрон "Байрактар" ежедневно, постоянно используется не только на линии боев, но и против мирного населения. "Это натовский продукт – его отдельные элементы были созданы в разных странах НАТО, начиная от Австрии и заканчивая Канадой", - отметил глава Армении.
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