Армения спросила НАТО, было ли разрешение на использование вооружений в Нагорном Карабахе

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18 октября 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]

Армен Саркисян, фото: m.president.am

Армения на уровне Минобороны и МИД запросила НАТО о том, давало ли руководство альянса согласие на использование своих вооружений в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил сегодня армянский лидер Армен Саркисян.

Он пояснил, что вопрос не только об F-16. ПО словам Саркисяна, главный турецкий дрон "Байрактар" ежедневно, постоянно используется не только на линии боев, но и против мирного населения. "Это натовский продукт – его отдельные элементы были созданы в разных странах НАТО, начиная от Австрии и заканчивая Канадой", - отметил глава Армении.

Ранее сообщалось, что окрестности Степанакерта сотряс сильный взрыв.