Окрестности Степанакерта сотряс сильный взрыв

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18 октября 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Карабах, фото: Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com

Сильный взрыв раздался на горе в окрестностях столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики города Степанакерта. На месте взрыва была видна вспышка, пошёл дым. В небе над городом был слышен шум от беспилотника.

Городские ПВО попытались его сбить. О разрушениях пока не сообщается.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Соединенные Штаты, Франция и Россия ведут поставки оружия в Армению на фоне военного конфликта в Нагорном Карабахе.