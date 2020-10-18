Окрестности Степанакерта сотряс сильный взрыв

18 октября 2020, 20:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Сильный взрыв раздался на горе в окрестностях столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики города Степанакерта. На месте взрыва была видна вспышка, пошёл дым. В небе над городом был слышен шум от беспилотника.
Городские ПВО попытались его сбить. О разрушениях пока не сообщается.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Соединенные Штаты, Франция и Россия ведут поставки оружия в Армению на фоне военного конфликта в Нагорном Карабахе.
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