Эрдоган уверен: Россия, Франция и США поставляют оружие Армении

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18 октября 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

Реджеп Эрдоган, kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты, Франция и Россия ведут поставки оружия в Армению на фоне военного конфликта в Нагорном Карабахе. Армения повторно нарушила перемирие.

По его словам, "минская тройка" всячески поддерживает Армению, в том числе и в виде вооружений. Трансляция выступления президента Турции в провинции Ширак шла на его странице в Twitter.

Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко назвал единственно верное решение Турции в отношении Крыма.