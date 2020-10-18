В Турции зафиксирован наибольший с мая прирост заражения коронавирусом
18 октября 2020, 21:36[ «Аргументы Недели» ]
Число новых случаев заболевания кCOVId-19 в Турции за сутки увеличилось на 1 815 – это новый рекорд по количеству новых инфицированных с мая. По словам главы Минздрава Фахреттина Коджи, в Турции второй пик пандемии.
При этом увеличилось число погибших – за сутки в Турецкой республике умерли 72 человека, сообщает RT. Всего заразившихся - 347 493.
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