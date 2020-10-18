В Турции зафиксирован наибольший с мая прирост заражения коронавирусом

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18 октября 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]

Турция, фото: pixabay.com

Число новых случаев заболевания кCOVId-19 в Турции за сутки увеличилось на 1 815 – это новый рекорд по количеству новых инфицированных с мая. По словам главы Минздрава Фахреттина Коджи, в Турции второй пик пандемии.

При этом увеличилось число погибших – за сутки в Турецкой республике умерли 72 человека, сообщает RT. Всего заразившихся - 347 493.

Россиянам советуют воздержаться от поездок в Турцию после заявления Эрдогана о Крыме. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает преждевременным разрешение российским туристам посещать южные страны, в частности Турцию.