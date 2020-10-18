Минская милиция признала, что ее сотрудники стреляли на акции протеста и объяснила, почему
18 октября 2020, 18:47[ «Аргументы Недели» ]
В Минске сегодня проходит "Партизанский марш". Несколько тысяч людей шли по Партизанскому проспекту. В это время очевидцы сообщали о том, что слышали хлопки, похожие на звуки взрывов светошумовых гранат.
Официальный представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич заявил, что силовики в ходе акции протеста в Минске несколько раз стреляли в воздух резиновыми пулями. По его словам, они вынуждены были это сделать, поскольку протестующие начали закидывать камнями автомобили милиции. Спецсредства при этом не применялись.
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