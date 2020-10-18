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В Минск перед акцией протеста стянуты силовики и спецтехника

, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Минск перед акцией протеста стянуты силовики и спецтехника
протест в Белоруссии, Ulf Mauder/dpa

В различные районы Минска перед началом очередной масштабной акции протеста стягивают автобусы с силовиками, спецтехнику, а также армейские грузовики. Об этом в воскресенье сообщили журналисты.

Площадь Независимости в центре белорусской столицы огорожена, сотрудники милиции дежурят по периметру. На самой площади расположились силовики в форме без опознавательных знаков. Подземный торговый центр "Столица", который находится под площадью, сегодня не работает.

Отмечается также, что по проспекту Независимости ранее проехала колонна грузовиков для перевозки личного состава, военная техника, среди которой водометы и заградительные машины "Рубеж".

ЕТ

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