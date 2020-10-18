Азербайджан готов передать Армении тела погибших в Карабахе
18 октября 2020, 16:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Азербайджан готов к передаче тел погибших армянских военнослужащих, оставшихся на территории республики. Об этом сообщили в воскресенье, 18 октября, в Государственной комиссии по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников.
Решение было принято по итогам заседания с участием представителей Международного комитета Красного Креста (МККК).При этом процесс передачи будет сделан по заранее согласованному коридору в направлении приграничного Товузского района.
Ереван и Баку объявили перемирие с 00.00 18 октября, но в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Напомним, что о прекращении огня и обмене пленными главы МИД Азербайджана и Армении договорились в Москве 9 октября. На встрече присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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