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В Минобороны Армении заявили о наступлении азербайджанских военных в Карабахе

, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

В Минобороны Армении заявили о наступлении азербайджанских военных в Карабахе
конфликт в Нагорном Карабахе, Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com

В Минобороны Армении заявили, что азербайджанская армия на фоне объявленного в Нагорном Карабахе перемирия предприняла утром в воскресенье наступление на южном участке линии соприкосновения.

Пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян утверждает, что азербайджанские ВС ведут наступления на южном направлении в районе Худаферинского водохранилища под прикрытием артиллерийского огня. Подчеркивается, что цель Азербайджана – занять более выгодные позиции.

В Минобороны Армении также уточнили, что в настоящий момент потери несут обе стороны.

ЕТ

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