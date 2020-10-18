В Минобороны Армении заявили о наступлении азербайджанских военных в Карабахе
18 октября 2020, 08:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: Facebook
В Минобороны Армении заявили, что азербайджанская армия на фоне объявленного в Нагорном Карабахе перемирия предприняла утром в воскресенье наступление на южном участке линии соприкосновения.
Пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян утверждает, что азербайджанские ВС ведут наступления на южном направлении в районе Худаферинского водохранилища под прикрытием артиллерийского огня. Подчеркивается, что цель Азербайджана – занять более выгодные позиции.
В Минобороны Армении также уточнили, что в настоящий момент потери несут обе стороны.
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