В Минобороны Азербайджана заявили об уничтожении беспилотника ВС Армении

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18 октября 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

обломки здания в Нагорном Карабахе, Tofik Babayev/XinHua

Министерство обороны Азербайджана днем в воскресенье, 18 октября, заявило об уничтожении тактического беспилотника, якобы принадлежавшего Вооруженным силам Армении, азербайджанскими подразделениями ПВО.

В оборонном ведомстве Азербайджана уточнили, что армянский беспилотный летательный аппарат предпринял попытку совершить полет в Горадизском направлении. В 13.00 он был обнаружен и немедленно уничтожен.

Напомним, ранее Ереван и Баку договорились объявить перемирие с 00.00 воскресенья (23.00 субботы по Москве). Однако уже в ночь на 18 октября стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Более того, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что Азербайджан начал наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.