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Welt: стационарное лечение пациента с COVID-19 в Германии стоит в среднем €10,7 тысячи

, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Welt am Sonntag

Welt: стационарное лечение пациента с COVID-19 в Германии стоит в среднем €10,7 тысячи
койки для пациентов с COVID-19 в Германии, Kay Nietfeld/dpa

Издание Welt am Sonntag, ссылаясь на данные касс медицинского страхования AOK и Barmer, сообщило, что стационарное лечение пациента с COVID-19 обходится в Германии в среднем в €10,7 тысячи.

Председатель правления федерального объединения AOK Мартин Лич заявил, что при подключении человека к аппарату искусственной вентиляции легких стоимость пребывания в больнице резко увеличивается. Расходы таких пациентов составляют от €38,5 тысячи до €85 тысячи и выше (в 10 процентах случаев).

В Barmer газете сообщили, что стационарное лечение пациента с подключением к аппарату ИВЛ обходится примерно в €31,7 тысячи. Если же искусственная вентиляция легких не требуется, то средняя стоимость составляет около €6,9 тысячи.

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