Ангела Меркель призвала граждан Германии к снижению контактов

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18 октября 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: канцлер Германии

Ангела Меркель скриншоте видеоподаста

Канцлер Германии обратилась в адрес рядовых граждан. На Европу обрушилась вторая волна коронавируса. Ангела Меркель призвала людей к сознательности.

Ангела Меркель выступила с официально-личным обращением в адрес граждан Германии. Канцлер призвала немцев ограничить контакты и свести поездки к минимуму. Эти меры необходимы помимо традиционного ношения масок и соблюдения социальной дистанции для борьбы с коронавирусом.

«Мы должны сделать все, чтобы вирус не вышел из-под контроля. Каждый день на счету», — объяснила Ангела Меркель.

В этом обращении содержится намек с предложением уйти на самоизоляцию. Объявление карантина сопряжено с тратами для властей Германии. Они должны будут платить пособия. Сознательное поведение граждан эту необходимость отменяет. Немцы сами уйдут на самоизоляцию, и официальный Берлин будет освобожден от обязанности выплачивать деньги.

Этот призыв Ангелы Меркель выглядит разумным. Самоизоляция граждан для Германии — уже назревшая необходимость. Европа переживает вторую волну коронавируса. Пандемия уже спровоцировала экономический кризис по всему миру. Европа уже выделила 750 миллиардов евро на снижение негативного эффекта от этого падения. Лишние траты для правительства Германии в этом контексте выглядят непозволительной роскошью.