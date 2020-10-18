При стрельбе на парковке в США пострадали семь человек

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18 октября 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: AZcentral

парковка, pixabay.com

В американском штате Аризона произошла стрельба на парковке. Согласно последней информации СМИ, в результате случившегося пострадали семь человек, среди которых четверо несовершеннолетних.

Уточняется, что неизвестный злоумышленник открыл огонь в городе Меса, он проезжал на машине мимо парковки. Известно, что возраст пострадавших при стрельбе детей составляет один год, шесть, девять и шестнадцать лет. Состояние самого младшего оценивается как крайне тяжелое.

В настоящий момент полиция Аризоны ищет возможных свидетелей происшествия.