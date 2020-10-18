Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

При стрельбе на парковке в США пострадали семь человек

, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: AZcentral

При стрельбе на парковке в США пострадали семь человек
парковка, pixabay.com

В американском штате Аризона произошла стрельба на парковке. Согласно последней информации СМИ, в результате случившегося пострадали семь человек, среди которых четверо несовершеннолетних.

Уточняется, что неизвестный злоумышленник открыл огонь в городе Меса, он проезжал на машине мимо парковки. Известно, что возраст пострадавших при стрельбе детей составляет один год, шесть, девять и шестнадцать лет. Состояние самого младшего оценивается как крайне тяжелое.

В настоящий момент полиция Аризоны ищет возможных свидетелей происшествия.

ЕТ

Общество

Жириновский считает, что выезд из России с туристической целью надо срочно запрещать

Жириновский считает, что выезд из России с туристической целью надо срочно запрещать

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает преждевременным разрешение российским туристам посещать южные страны, в частности Турцию. Он напомнил, что вторая волна COVID-19 в России вызвана во многом приезжающими из отпусков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью