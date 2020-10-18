Китайские журналисты назвали черный хлеб, водку и икру – «тремя мушкетерами» русской кухни

Китайские журналисты назвали основные российские продукты и описали главные составляющие русской кухни - «трех мушкетеров». Соответствующий материал опубликовало издание Sohu.
Так, авторы считают, что основными продуктами в России являются молоко, картофель, сыр и колбаса, а среди овощей – белокочанная капуста, лук, морковь и свекла. При этом «тремя мушкетерами» русской кухни они назвали «черный хлеб, водку и икру».
Журналисты отметили, что черный хлеб обладает полезными свойствами – он сытный, питательный, а также легко усваивается и оказывает благоприятный эффект на пищеварительную систему из-за содержания в дрожжах множества витаминов и ферментов.
Кроме того, водка, по мнению авторов, является одной из частей национального культурного наследия русского народа, у которого сложилось «особое отношение к напитку». В статье говорится, что россияне могут пить ее, не закусывая, а «занюхивая» кусочком черного хлеба.
Авторы также заметили, что в России предпочитают бутерброды с маслом и икрой.
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