В Японии прогнозируют третью и четвертую волны COVID-19
19 августа 2020, 21:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Япония в настоящее время находится в середине второй волны COVID-19, а пик заражаемости почти пройден. Об этом рассказал председатель Японского общества инфекционных заболеваний Кадзухиро Татэда.
Он отметил: по всей видимости, Токио и Япония в целом почти прошли пиковый период прироста новых случаев заражения коронавирусом. Сейчас необходимо сохранять осторожность, и следить за тем, не будет ли нового роста.
Специалист также предупредил, что жить в условиях коронавирусной инфекции придется долго, ожидается третья и четвертая волны заболевания.
«Нам придется свыкнуться с жизнью в новых условиях. Поэтому мы должны постараться максимально сократить число тяжелых больных», - добавил он.
Ранее сообщалось: в Швейцарии зарегистрировали самый большой прирост зараженных коронавирусом за последние 4 месяца.
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