В Швейцарии зарегистрировали самый большой прирост зараженных коронавирусом за последние 4 месяца

Аргументы Недели → В мире 13+

19 августа 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вирус. Фото: pixabay.com

В Швейцарии число случаев заражения COVID-19 увеличилось за минувшие сутки на 310. Это самый большой прирост больных за последние четыре месяца.

Известно, что за неделю в регионе зарегистрировано 1 450 зараженных коронавирусной инфекцией. С начала пандемии скончались 1 718 человек. За последние 24 часа зафиксировано два летальный исхода. С начала вспышки вируса были госпитализированы 4 460 пациентов, в том числе 19 за последние сутки.

Из-за ухудшения ситуации правительство Швейцарии с 6 июля ввело обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте. Также было решено помещать на десятидневный карантин всех прибывающих из стран и регионов с высоким уровнем распространения коронавируса.

Ранее сообщалось: в 12 клубах Английской премьер- лиги по футболу выявлено 14 случаев заражения COVID-19.