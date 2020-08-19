В Швейцарии зарегистрировали самый большой прирост зараженных коронавирусом за последние 4 месяца
19 августа 2020, 18:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Швейцарии число случаев заражения COVID-19 увеличилось за минувшие сутки на 310. Это самый большой прирост больных за последние четыре месяца.
Известно, что за неделю в регионе зарегистрировано 1 450 зараженных коронавирусной инфекцией. С начала пандемии скончались 1 718 человек. За последние 24 часа зафиксировано два летальный исхода. С начала вспышки вируса были госпитализированы 4 460 пациентов, в том числе 19 за последние сутки.
Из-за ухудшения ситуации правительство Швейцарии с 6 июля ввело обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте. Также было решено помещать на десятидневный карантин всех прибывающих из стран и регионов с высоким уровнем распространения коронавируса.
Ранее сообщалось: в 12 клубах Английской премьер- лиги по футболу выявлено 14 случаев заражения COVID-19.
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