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В 12 клубах Английской премьер-лиги по футболу выявлено 14 случаев заражения COVID-19

, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Telegraph.

В 12 клубах Английской премьер-лиги по футболу выявлено 14 случаев заражения COVID-19
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Четырнадцать случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в 12 клубах высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу.

Уточняется: рост числа тестов, которые дали положительный результат на COVID-19, зафиксирован после того, как команды начали выходить из отпуска и приступать к предсезонной подготовке. Сейчас в премьер-лиге опасаются, что число больных спортсменов может возрасти, ведь игроки разных команд во время отпуска общались друг с другом.

Сезон-2019/20 чемпионата Англии завершился 26 июля, а старт нового запланирован на 12 сентября.

Ранее сообщалось: на Украине зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

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