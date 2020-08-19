На Украине зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом

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19 августа 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

На Украине установлен очередной антирекорд по заражениям коронавирусом – за сутки в стране выявлено 1 967 заболевших.

Наибольшее число выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области – 247, а также в Киеве (215) и Львовской области, где коронавирусом заразились 188 человек.

Сложная ситуация отмечается в Ивано-Франковской, Черновицкой, Ривненской, Одесской и Закарпатской областях, где ежесуточное число выявленных случаев коронавирусной инфекции превышает 100.

Также сообщается, что в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано более 2,3 тысяч подозрений на коронавирус.