На грани катастрофы: Украина проигрывает войну с коронавирусом

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12 августа 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

На сегодня в Украине насчитывается 85 023 заболевших коронавирусной инфекцией. 46 313 пациентов уже вылечились от болезни и прекрасно себя чувствуют. Число умерших же почти достигло 2000 человек (точная цифра – 1979).

В активной фазе находятся до 36 230 заражённых. Учитывая почти разрушенную экономику Украины, борьба с коронавирусом здесь продвигается крайне неэффективно. В некоторых больницах отсутствует должное оборудование. Необходимые карантинные меры соблюдают не все. Крайне нужные для населения выплаты так и не были организованы правительством. Местные жители по-прежнему продолжают винить во всём действующую власть. Даже несмотря на недавнюю помощь заложникам в Луцке, президент Зеленский продолжает терять свой рейтинг. В глазах населения он уже упал «ниже плинтуса».

Ещё 8 августа глава Минздрава Украины Максим Степанов говорил, что желает усилить контроль за карантином. Причина тому – катастрофически резкий рост заболеваний. По последним данным, наибольшее количество активных больных Covid-19 зафиксировано в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Почти 150 человек (147) подключены к аппаратам ИВЛ. По мнению экспертов, украинская ситуация с «ковидом» стремительно движется в сторону тотального краха. Народ ожидает дальнейших решений от президента Зеленского. Ведь сейчас судьба Украины зависит только от него. Если он допустит хоть малейшую ошибку в противодействии «уханьской пробирке», катастрофы будет уже не избежать.