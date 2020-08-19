Лукашенко назначил премьера и утвердил новый состав правительства Белоруссии

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19 августа 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, назначил главу правительства и утвердил новый состав кабинета министров бывшей советской республики. Соответствующий документ Лукашенко подписал в среду.

На пост премьера назначен Роман Головченко. Его кандидатура теперь должна быть согласована с парламентом страны.

В новом составе правительства свои должности, в частности, сохранили глава МВД Юрий Караев и министр иностранных дел Владимир Макей.

Ранее сегодня сообщалось, что российской Госдуме спрогнозировали вхождение Белоруссии в состав РФ до конца текущего года. С таким прогнозом выступил депутат Владимир Жириновский.