ЛНР сделала экстренное заявление о провокации ВСУ во время перемирия в Донбассе
19 августа 2020, 19:35[ «Аргументы Недели» ]
В ЛНР выступили с экстренным заявлением о провокации Вооруженных сил Украины в зоне военного конфликта в Донбассе во время перемирия. Данное сообщение распространила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной республики.
В Народной милиции проинформировали, что сегодня днем с направления позиций одного из батальонов 24-й бригады ВСУ была совершена огневая провокация из стрелкового оружия по позициям бойцов ЛНР, расположенным в районе села Логвиново. Силы ЛНР ответный огонь не открывали, говорится в заявлении.
Ранее в среду сообщалось, что Остап Дроздов, телеведущий из Львова, назвал условие для возвращения Донецка и Луганска в состав Украины.
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