ЛНР сделала экстренное заявление о провокации ВСУ во время перемирия в Донбассе

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19 августа 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В ЛНР выступили с экстренным заявлением о провокации Вооруженных сил Украины в зоне военного конфликта в Донбассе во время перемирия. Данное сообщение распространила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной республики.

В Народной милиции проинформировали, что сегодня днем с направления позиций одного из батальонов 24-й бригады ВСУ была совершена огневая провокация из стрелкового оружия по позициям бойцов ЛНР, расположенным в районе села Логвиново. Силы ЛНР ответный огонь не открывали, говорится в заявлении.

Ранее в среду сообщалось, что Остап Дроздов, телеведущий из Львова, назвал условие для возвращения Донецка и Луганска в состав Украины.