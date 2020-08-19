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Львовский телеведущий озвучил условие для возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины

, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

Львовский телеведущий озвучил условие для возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Для возвращения под юрисдикцию Киева территорий, контролируемых властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, их жители должны будут перейти на использование украинского языка. Соответствующее заявление сделал Остап Дроздов, львовский телевизионный ведущий.

Как пишет интернет-портал «ПолитНавигатор», Дроздов выступил за то, чтобы на уступки в рамках процесса мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе шел не Киев, а противоположная сторона. Одной из таких уступок ведущий назвал переход населения республик на украинский язык.

Ранее в среду сообщалось, что киевский журналист Дмитрий Гордон заявил о предательстве в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

ДЦ

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