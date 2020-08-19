Львовский телеведущий озвучил условие для возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины
19 августа 2020, 14:50[ «Аргументы Недели» ]
Для возвращения под юрисдикцию Киева территорий, контролируемых властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, их жители должны будут перейти на использование украинского языка. Соответствующее заявление сделал Остап Дроздов, львовский телевизионный ведущий.
Как пишет интернет-портал «ПолитНавигатор», Дроздов выступил за то, чтобы на уступки в рамках процесса мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе шел не Киев, а противоположная сторона. Одной из таких уступок ведущий назвал переход населения республик на украинский язык.
Ранее в среду сообщалось, что киевский журналист Дмитрий Гордон заявил о предательстве в окружении президента Украины Владимира Зеленского.
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