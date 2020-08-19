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В Германии высмеяли боевую готовность Белоруссии

, 17:05 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: der Spiegel

В Германии высмеяли боевую готовность Белоруссии
Ангела Меркель в парламенте Евросоюза на фото globallookpress.com

Боевая готовность Белоруссии в связи с реакцией Евросоюза на выборы названа «сабельными погремушками». Такими эпитетами отличились немецкие СМИ.

Приведение войск Белоруссии в боевую готовность произошло на границе. Рядом с Польшей и Литвой начались учения белорусской армии.

«Войска приготовились к бою», — сообщает der Spiegel: «Сабельные погремушки на границе с ЕС. Лукашенко проводит маневры на пограничных объектах».

В Германии и других странах ЕС не верят в результаты выборов в Белоруссии. Европа поддерживает «минский бунт». Собственно, это похоже все больше похоже на вмешательство в дела чужой страны.

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