Пушков считает, что «молниеносный майдан» в Белоруссии провалился

Аргументы Недели → В мире 13+

19 августа 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Борьба оппозиции и действующей власти Белоруссии перешла в затяжную фазу, у оппозиционеров не получилось совершить "молниеносный Майдан", отмечает председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, реакция Запада и стран Балтии говорит о провале попытки быстрого захвата власти. ЕС и США "маневрируют, пытаясь не сделать ложный шаг и опасаясь торопить события", написал Алексей Пушков в Telegram.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин стал часто беседовать по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко.