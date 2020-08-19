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Пушков считает, что «молниеносный майдан» в Белоруссии провалился

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков считает, что «молниеносный майдан» в Белоруссии провалился
Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Борьба оппозиции и действующей власти Белоруссии перешла в затяжную фазу, у оппозиционеров не получилось совершить "молниеносный Майдан", отмечает председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, реакция Запада и стран Балтии говорит о провале попытки быстрого захвата власти. ЕС и США "маневрируют, пытаясь не сделать ложный шаг и опасаясь торопить события", написал Алексей Пушков в Telegram.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин стал часто беседовать по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

НС

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